Staffel 1Folge 4vom 07.07.2023
TripTank
Folge 4: Das Fußballspiel
21 Min.Folge vom 07.07.2023Ab 16
In dieser Folge der animierten Sketchserie will Jesus Wasser in Wein verwandeln, doch das geht schief, eine Gruppe von Aliens besucht den durchschnittlichsten Typen der Erde, und ein fliegender Superheld weiß nicht, wie man landet.
Genre:Animation, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central