Comedy CentralStaffel 1Folge 4vom 07.07.2023
Das Fußballspiel

Folge 4: Das Fußballspiel

21 Min.Folge vom 07.07.2023Ab 16

In dieser Folge der animierten Sketchserie will Jesus Wasser in Wein verwandeln, doch das geht schief, eine Gruppe von Aliens besucht den durchschnittlichsten Typen der Erde, und ein fliegender Superheld weiß nicht, wie man landet.

