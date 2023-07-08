Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy CentralStaffel 1Folge 5vom 08.07.2023
Ruhe und Frieden

Folge 5: Ruhe und Frieden

22 Min.Folge vom 08.07.2023Ab 16

In dieser Folge der animierten Sketchserie nimmt ein magischer Rollstuhl ein Kind auf eine Reise nach Paris mit, Dick Genie hilft Billy dabei, seinem Schwarm nachzujagen, und Freddy Krueger verwandelt feuchte Träume in feuchte Albträume.

