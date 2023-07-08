Staffel 1Folge 5vom 08.07.2023
Ruhe und FriedenJetzt kostenlos streamen
TripTank
Folge 5: Ruhe und Frieden
22 Min.Folge vom 08.07.2023Ab 16
In dieser Folge der animierten Sketchserie nimmt ein magischer Rollstuhl ein Kind auf eine Reise nach Paris mit, Dick Genie hilft Billy dabei, seinem Schwarm nachzujagen, und Freddy Krueger verwandelt feuchte Träume in feuchte Albträume.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
TripTank
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central