Staffel 2Folge 1vom 14.07.2023
TripTank
Folge 1: Rache
22 Min.Folge vom 14.07.2023Ab 16
In dieser Folge rächen sich Gartenzwerge an ihren Besitzern, der Tier-Auftragsmörder schaltet noch mehr Tiere aus, und Gary werden beim Arzt Streiche gespielt.
Genre:Animation, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central