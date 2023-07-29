Staffel 2Folge 12vom 29.07.2023
Folge 12: So macht man Wurst
21 Min.Folge vom 29.07.2023Ab 16
Jerk Chicken macht einen Ausflug, Cowboys kämpfen um den Titel "Kleinster Penis im Westen", und Steve und Roy stehen ewig Schlange vor den Toiletten.
Genre:Animation, Comedy, Unterhaltung
16
Copyrights:© Comedy Central