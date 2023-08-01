Zum Inhalt springenBarrierefrei
TripTank

Comedy CentralStaffel 2Folge 13vom 01.08.2023
Kranker Tag

Folge 13: Kranker Tag

21 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 16

Ein beschämter Bürgermeister hält eine Pressekonferenz inmitten einer Insektenapokalypse, ein sehr lauter Ninja führt einen Auftrag aus, und der Tier-Auftragsmörder hat Probleme damit, einer Fliege etwas zuleide zu tun.

