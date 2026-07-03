Staffel 2Folge 2vom 03.07.2026
Lassen Sie mich helfenJetzt kostenlos streamen
Triptank
Folge 2: Lassen Sie mich helfen
22 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 16
In dieser Folge macht ein Autoverkäufer wirklich alles, um Autos zu verkaufen, Gary werden während des Pfadfinderausflugs Streiche gespielt, und ein bewaffneter Hausbesitzer konfrontiert den Osterhasen.
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Genre:Animation, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central Germany