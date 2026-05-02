Staffel 2Folge 3vom 02.05.2026
UnanständigkeitenJetzt kostenlos streamen
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Folge 3: Unanständigkeiten
22 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 16
In dieser Folge ist der Rezeptionist Steve bei der Arbeit ständig erregt, Jeff muss verhindern, dass Chad mit Linda einen zukünftigen bösen Diktator zeugt, und eine Eidechse kämpft gegen einen Roboter-Skorpion mit einem Penis-Stachel.
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Genre:Animation, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-2: Comedy Central Germany