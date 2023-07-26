Staffel 2Folge 9vom 26.07.2023
TripTank
Folge 9: Mr. Winchester geht nach Washington
21 Min.Folge vom 26.07.2023Ab 16
In dieser Folge beschuldigen Waldlebewesen eine Prinzessin, sie heißzumachen, der Tier-Auftragsmörder tötet weitere Tiere, und die TripTank-Mitarbeiter müssen vor dem Kongress aussagen.
Genre:Animation, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
16
