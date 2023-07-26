Zum Inhalt springenBarrierefrei
TripTank

Comedy CentralStaffel 2Folge 9vom 26.07.2023
Mr. Winchester geht nach Washington

21 Min.
Ab 16

In dieser Folge beschuldigen Waldlebewesen eine Prinzessin, sie heißzumachen, der Tier-Auftragsmörder tötet weitere Tiere, und die TripTank-Mitarbeiter müssen vor dem Kongress aussagen.

