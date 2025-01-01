Duell der Kampfpiñatas / R&B in Forschung und EntwicklungJetzt kostenlos streamen
TrollsTopia
Folge 21: Duell der Kampfpiñatas / R&B in Forschung und Entwicklung
23 Min.Ab 6
Alle paar Jahre dekorieren verschiedene Teams von Trollen wunderschöne riesige Piñatas - nur um sie dann wieder zu zerstören beziehungsweise um zu schauen, welche der Piñatas unzerstörbar sind. Branch ist der amtierende Champion, doch Synth ist ihm dicht auf den Fersen. R&B ergattert indes einen Job in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Funtime Factory.
TrollsTopia
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH