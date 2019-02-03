Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Sabrina ist im "The Lion" am Nürburgring

Kabel EinsStaffel 3Folge 5vom 03.02.2019
Sabrina ist im "The Lion" am Nürburgring

Sabrina ist im "The Lion" am NürburgringJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 5: Sabrina ist im "The Lion" am Nürburgring

89 Min.Folge vom 03.02.2019Ab 12

Manu steht in Holland unter Zeitdruck. Dabei erschweren ihr Fahrradfahrer und das Hafengelände die Arbeit. Sabrina überführt den Showtruck "The Lion", der wochenlang in aufwendiger Handarbeit aufbereitet wurde und sehnsüchtig auf dem Nürburgring erwartet wird. Indessen gerät Annette außer Rand und Band, da ihr Navi streikt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 16 Staffeln und Folgen