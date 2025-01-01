Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Trucker Babes Austria

Folge 3

ATVStaffel 4Folge 3
Joyn Plus
Folge 3

Folge 3Jetzt ohne Werbung streamen

Trucker Babes Austria

Folge 3: Folge 3

45 Min.Ab 6

Helga hat auf ihrer Ibiza-Tour einen Tag frei und besichtigt zum ersten Mal in ihrem Leben die Stadt Barcelona. Besonders die Kolumbusstatue nahe des Hafens hat es ihr angetan, denn auch Helga fühlt sich oft wie eine Seefahrerin, die ihre Route aus den Augen verliert. Am Nachmittag wird es dann spannend: Die Überfahrt samt Truck mit der Fähre nach Ibiza beginnt. Truckerin Nadine muss sich unterdessen einer schwierigen Aufgabe stellen und schwere Eisenträger transportieren.

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes Austria
ATV
Trucker Babes Austria

Trucker Babes Austria

Alle 2 Staffeln und Folgen