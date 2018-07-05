True Nightmares
Folge vom 05.07.2018: Der Schlafwandler
44 Min.Folge vom 05.07.2018Ab 12
Ken Parks scheint ein perfektes Leben zu haben, einen guten Job, eine glückliche Ehe und ein nettes Verhältnis zu seiner Verwandtschaft. Doch plötzlich gerät alles außer Kontrolle: Zuerst wird Ken verhaftet, weil er Geld veruntreut hat, um seine Spielsucht zu finanzieren. Dann bekennt er sich des Mordes an seiner Schwiegermutter wie auch des versuchten Mordes an seinem Schwiegervater für schuldig - und hält eines der schockierendsten Verteidigungsplädoyers der Kriminalgeschichte. Außerdem in dieser Folge der Doku-Serie: mysteriöse Todesfälle im Archer Home und schreckliche Grabschändungen auf verschiedenen Friedhöfen, die die Bevölkerung in Atem halten.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.