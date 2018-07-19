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True Nightmares

Verraten und verkauft

TLCFolge vom 19.07.2018
Verraten und verkauft

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True Nightmares

Folge vom 19.07.2018: Verraten und verkauft

44 Min.Folge vom 19.07.2018Ab 12

Innerhalb weniger Wochen sterben Menschen bei drei Unfällen in benachbarten Gemeinden des Staates Washington. Doch als die Ermittler genauer hinschauen, entdecken sie eine Gemeinsamkeit, die eine landesweite Notsituation auslöst und die Öffentlichkeit in Panik versetzt: Wer wird als nächster sterben? Die Bewohner des Londoner Stadtteils Hammersmith wissen nicht, ob sie den Behauptungen Glauben schenken sollen, dass mehrere Frauen in ihrer Gemeinde von einem Geist heimgesucht wurden. Doch als eine Frau fast zu Tode erschreckt wird, will die Bürgerwehr dem Terror ein Ende setzen und die Erscheinung aufspüren. Die Aktion endet mit einem Mord, doch wer wurde getötet?

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