True Nightmares
Folge vom 26.07.2018: Ein Papagei als Zeuge
44 Min.Folge vom 26.07.2018Ab 12
Der erfolgreiche Chiropraktiker Fred Covell sorgt finanziell für seine vierte Ehefrau Ebba, seine beiden Teenagerkids und seinen behinderten Bruder Arthur. Als Ebba eines Tages tot im Haus der Familie gefunden wird, geht man zunächst von einem tragischen Unfall aus, da es weder Zeichen von Gewalteinwirkung noch Einbruchsspuren gibt. Doch die polizeilichen Ermittler vermuten, dass Ebba ermordet wurde und halten ihren Mann Fred für den Täter. Nähere Untersuchungen enthüllen die bizarren Umstände rund um Ebbas Tod und ein äußerst seltsames Mordmotiv. Außerdem in dieser Episode: der vorübergehende Tod eines Unternehmers und ein Papagei als Mordzeuge.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.