True Nightmares
Folge vom 02.08.2018: Tödliche Nachbarn
44 Min.Folge vom 02.08.2018Ab 16
Valerie Gardner ist ein echtes Tennis-Wunderkind. Unter der Anleitung ihres anspruchsvollen Trainers und des fast besessenen Einsatzes ihres Vaters, steigt das Mädchen in die höchste Liga der konkurrenzstarken Jugendtennisszene auf. Doch Valeries beeindruckende Siegesserie lässt die Gesetzeshüter hellhörig werden, nachdem einige ihrer Gegner plötzlich in Notfallkliniken eingeliefert werden. Die folgenden Ermittlungen decken ein teuflisches Komplott auf, das Valeries Matchgewinne garantieren soll. Außerdem in dieser Episode: Ein Nachbarschaftsstreit, der schrecklich eskaliert und ein Gewohnheitsmensch, der in ein höchst seltsames Verbrechen verwickelt wird.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.