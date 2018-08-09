True Nightmares
Folge vom 09.08.2018: Tödliche Fürsorge
44 Min.Folge vom 09.08.2018Ab 12
In Pasadena, Texas, bricht Familie O’Bryan zur Halloween-Nacht auf. Vater Ron begleitet seinen sechsjährigen Sohn Timmy und Tochter Elizabeth bei ihrer Tour von Haus zu Haus. Der Optiker lebt mit Frau und Kindern in einem guten Viertel und passt auf, dass seine Sprösslinge nicht zu viele Süßigkeiten einpacken. Nach 15 Häusern ist Schluss, doch die Geschwister dürfen sich zuhause etwas Süßes aussuchen, bevor sie zu Bett gehen. Timmy nimmt eine Zuckerstange, die jedoch seltsam bitter schmeckt. Nachts wird ihm schlecht, dann verliert er das Bewusstsein. Als Timmy in der Notaufnahme ankommt, ist es bereits zu spät: Das Kind wurde mit Blausäure vergiftet.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.