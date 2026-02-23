Tsunami - Welle der Verwüstung
Folge 2: Die zweite Welle
45 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12
Unter dem Indischen Ozean braut sich eine Katastrophe zusammen. Zwei tektonische Platten prallen aufeinander und lösen eine todbringende Riesenwelle aus, die sich unaufhaltsam Richtung Küste bewegt. Eine zweite Welle soll folgen ...
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Tsunami - Welle der Verwüstung
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH