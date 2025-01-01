Staffel 1Folge 25
Turbo FAST
Folge 25: Hartschale jagt Turbo / Wo bist du, Mr. Brummer?
23 Min.Ab 6
Um sich den Respekt seiner Helfer zurückzuerobern, macht Hartschale Jagd auf Turbo. Doch der hat das Glück stets auf seiner Seite; Schattens Glücksbiene, Mr. Brummer, ist verschwunden. Außerdem erteilt Chet Schatten eine Lektion.
Turbo FAST
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.