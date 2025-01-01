Staffel 2Folge 5
Turbo FAST
Folge 5: Die Schatzsuche / Das Riesenbaby
23 Min.Ab 6
In einem Jojo finden Chet, Drifter und Checker eine versteckte Karte. Da die Schriftzeichen etwas mit Kröten zu tun haben und sie sie nicht entziffern können, wenden sie sich an Marty. Dieser behauptet, ihnen helfen zu können.
