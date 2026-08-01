Staffel 1Folge 17vom 01.08.2026
Das Spukhaus!Jetzt kostenlos streamen
Turbozaurs
Folge 17: Das Spukhaus!
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Boris und Bruno entdecken eine alte Hütte und wollen dort ein Video für ihren Blog drehen. Peter, Kate und Dino wollen sie davon abhalten, da das Haus alt und gefährlich ist. Sie beschließen, es abzureißen und ein neues zu bauen.
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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