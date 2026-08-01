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Turbozaurs

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 20vom 01.08.2026
Die Coolsauren

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Folge 20: Die Coolsauren

8 Min.Folge vom 01.08.2026

Kate bekam im Naturforscherclub die Aufgabe, einen Bericht über Stegosaurier oder Ankylosaurier zu schreiben. Sie beschloss, Unki und Thor zu fragen, über wen sie besser schreiben sollte. Sofort gerieten die beiden in Streit darüber, wer cooler sei. Daraufhin beschlossen alle, einen kleinen Wettbewerb zu veranstalten. Am Ende gewannen beide, und Kate nannte ihren Bericht „Die Coolsaurier“.

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