Adrenalin pur: Puffi ganz schwerelos
TV total
Folge vom 11.03.2025: Adrenalin pur: Puffi ganz schwerelos
48 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12
Puffi stürzt sich in ein neues Abenteuer! Beim Indoor Skydiving geht's hoch hinaus. Außerdem hatte die Welt des Reality-TVs wieder einiges zu bieten. Die Frühlingsgefühle sind erwacht und neben Schmetterlingen fliegen auch die Autos durch die Lüfte.
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
