Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TV total

Adrenalin pur: Puffi ganz schwerelos

ProSiebenFolge vom 11.03.2025
Adrenalin pur: Puffi ganz schwerelos

Adrenalin pur: Puffi ganz schwerelosJetzt kostenlos streamen

TV total

Folge vom 11.03.2025: Adrenalin pur: Puffi ganz schwerelos

48 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12

Puffi stürzt sich in ein neues Abenteuer! Beim Indoor Skydiving geht's hoch hinaus. Außerdem hatte die Welt des Reality-TVs wieder einiges zu bieten. Die Frühlingsgefühle sind erwacht und neben Schmetterlingen fliegen auch die Autos durch die Lüfte.

Alle verfügbaren Folgen