Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Twipsy

Das sprechende Spielzeug

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 25vom 14.01.2026
Das sprechende Spielzeug

Das sprechende SpielzeugJetzt kostenlos streamen

Twipsy

Folge 25: Das sprechende Spielzeug

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Twipsy wird von Henry, dem Kleinkind der Nachbarn, fälsch-licherweise für sein "Stoffmausi" gehalten. Da Henry sein eigenens "Mausi" verloren hat, nimmt er Twipsy mit nach Hause. Nick und Lissie wollen Twipsy zurückholen, aber Henry gibt "Mausi" nicht mehr her. Als sie Henrys "Originalmausi" wiederfinden, lässt er sich endlich erweichen, Twipsy zurückzugeben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Twipsy
Studio 100 International
Twipsy

Twipsy

Alle 1 Staffeln und Folgen