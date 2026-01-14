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Die Wettervorhersage

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 39vom 14.01.2026
Die Wettervorhersage

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Folge 39: Die Wettervorhersage

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Gazonk und Flit sortieren die Wetterinformationen. Fiesling Gazonk verändert die Daten so, dass aus dem angekündigten Hurrican schönster Sonnenschein wird. Die Walkers machen wegen der ver-meintlich guten Wetteraussichten einen Campingausflug und werden von dem Unwetter überrascht. Twipsy erkennt die Gefahr und in-formiert die Polizei per e-mail: Rettung in letzter Sekunde... .

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