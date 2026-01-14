Twipsy
Folge 41: Party-Stress
Die Cyber-Boten feiern anlässlich der Jazillionsten Nachrichten-übermittlung eine Party. Da alle Cyberwesen mit dabei sind, werden keine Daten transportiert- auch nicht Alberts sehnsüchtige e-mail an Rachel. Albert wartet deshalb vergeblich auf Rachels Antwort und vermutet Desinteresse bei seiner Angebeteten. Frustriert flüchtet er ins Cyberspace. Gerade noch rechtzeitig um die Cyber-Boten aus einer misslichen Lage zu befreien. Denn Fiesling Gazonk hat die Musik so laut aufgedreht, dass durch einen Kurzschluss alle Lichter ausgehen und Alberts Fachwissen gefragt ist.Tatsächlich sorgt der pfiffige Albert für die Lösung des Problems und alle gehen wieder an die Arbeit. Rachel bekommt die mail von Albert und antwortet...
