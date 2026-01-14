Twipsy
Folge 43: Sturm im Cyberspace
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Im Cyberspace wütet ein heftiger Sturm, und Lissie muss im Cyber-Shopping-Center, dem sog. „Kaufhaus“ bleiben. Dann geht alles plötzlich drunter und drüber. Der böse „Daten Fresser“ verfolgt Lissie. Twipsy muss eingreifen, und selbst in der realen Welt bleibt der Sturm nicht ohne Folgen. In der Schule werden wegen der Technologie-Projekt- Woche die Noten per E-mail geschickt – und vertauscht. Schuld ist – natürlich - der vermaledeite Sturm im Cyberspace...
Twipsy
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
6