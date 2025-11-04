Two and a Half Men
Folge 23: Vergiss Fernando
21 Min.Folge vom 04.11.2025
Als Charlies Terrassengeländer unter seinem Gewicht zusammenbricht, engagiert Alan den jungen Fernando. Dieser ist ein Top-Handwerker: Seine Arbeit ist hochwertig, er ist preiswert, arbeitsam, höflich und ehrlich. Doch die Frauen um Charlie sehen in dem gutaussehenden Fernando noch weit mehr. Als Judith, Berta und seine Freundin Chloe ständig um Fernando herumscharwenzeln, lässt sich Charlie in seinem Neid zu einer Gemeinheit hinreißen.
Two and a Half Men
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
