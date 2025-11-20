Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Ein pedantischer, selbstgefälliger Musterknabe

ProSiebenStaffel 6Folge 14vom 20.11.2025
Ein pedantischer, selbstgefälliger Musterknabe

Ein pedantischer, selbstgefälliger MusterknabeJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 14: Ein pedantischer, selbstgefälliger Musterknabe

21 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 6

Alans 40. Geburtstag naht, doch keinen interessiert das - nur Melissa, seine Geliebte und Vorzimmerdame. Sie arrangiert eine Party für ihn, zu der Charlie, Evelyn, Jake und Berta nur widerwillig kommen. Auch Melissas Mutter Shelly erscheint, allerdings hat sie kurz zuvor einen Joint geraucht und ist heftig zugedröhnt. Jake verbringt die Feier auf der Toilette, während sich die anderen so über Alan lustig machen, dass er das Lokal verlässt und zu Melissa und ihrer Mutter zieht.

