Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Fangen wir mit der Katze an

ProSiebenStaffel 6Folge 15vom 20.11.2025
Fangen wir mit der Katze an

Fangen wir mit der Katze anJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 15: Fangen wir mit der Katze an

21 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 6

Charlie wird von seiner Freundin Chelsea verlassen, weil sie mit ihrer Beziehung, die nur aus Sex, Essen und Fernsehen besteht, unzufrieden ist. Charlie, der zwanghaft Süßes essen muss, sucht seine Psychologin Dr. Freeman auf. Bald sieht Charlie ein, dass er sich seinen Problemen stellen muss und überredet Chelsea zu einer Paarberatung bei Dr. Freeman - mit verheerenden Folgen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 5 Staffeln und Folgen