Two and a Half Men

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 6vom 27.11.2025
20 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Charlies Verlobte Chelsea hat Rückenschmerzen. Um den Rücken zu entlasten, rät ihr Chiropraktiker Alan zu einer Brustverkleinerung. Busenfetischist Charlie ist empört und wirft Alan aus dem Haus, aber zu spät: Chelsea hat bereits einen Termin beim plastischen Chirurgen. Da Alan zu geizig für ein Hotelzimmer ist, sucht er Unterschlupf bei seiner Mutter Evelyn, die ihn nach Strich und Faden verwöhnt. Er weiß nicht, dass sie alles inszeniert, um ihn wieder loszuwerden ...

