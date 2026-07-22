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Two and a Half Men

Wer hat in meinen Busch gepinkelt?

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 14vom 22.07.2026
Wer hat in meinen Busch gepinkelt?

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Two and a Half Men

Folge 14: Wer hat in meinen Busch gepinkelt?

21 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Alan streitet sich mit Lyndsey, sodass sie den Abend lieber mit ihrem Gynäkologen verbringt. Wenig später trifft Alan Herb, den Mann seiner Ex-Frau Judith, der gerade von ihr verlassen wurde. Walden leidet darunter, dass Kate ihn in die Wüste geschickt hat. Auch sein Geschäftspartner Billy ist wieder solo: Waldens Ex-Frau Bridget, mit der er ein Verhältnis hatte, hat ihm den Laufpass gegeben. Walden nimmt ihn mit ins Strandhaus, und bald gesellen sich auch Alan und Herb dazu.

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