Two and a Half Men
Folge 13: Opa stand auf Nutten
21 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Alan und Lyndsey sind auf gemeinsamer Wohnungssuche. Alan zieht jedoch Walden und das Haus am Meer vor, woraufhin Lyndsey ihn verlässt. Auch Walden werden die Zukunftspläne seiner Freundin zu viel und er trennt sich von ihr. Die beiden stellen schnell fest, dass sie große Fehler begangen haben und wollen ihre Frauen zurück ...
