Two and a Half Men

Opa stand auf Nutten

ProSiebenStaffel 12Folge 13vom 27.01.2026
Opa stand auf Nutten

Folge 13: Opa stand auf Nutten

21 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Alan und Lyndsey sind auf gemeinsamer Wohnungssuche. Alan zieht jedoch Walden und das Haus am Meer vor, woraufhin Lyndsey ihn verlässt. Auch Walden werden die Zukunftspläne seiner Freundin zu viel und er trennt sich von ihr. Die beiden stellen schnell fest, dass sie große Fehler begangen haben und wollen ihre Frauen zurück ...

