Two and a Half Men
Folge 14: Man fängt nie mit Blähungen an
22 Min.Folge vom 10.03.2026
Charlie hat ein Auge auf die neue Nachbarin Danielle geworfen. Da ihm Alan unglaublich auf die Nerven geht und er ihn endlich loswerden will, beschließt er, Alan den Vortritt zu lassen. Er hofft, dass sein Bruder auszieht, wenn er mit einer Frau zusammenkommt. Also besorgt er ihm ein Date mit der attraktiven Danielle. Der ewige Schürzenjäger kann es doch nicht verkraften, so eine heiße Frau seinem Bruder zu überlassen. Alan ist jedoch auch nicht gewillt, Danielle aufzugeben.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
