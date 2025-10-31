Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 4Folge 15vom 31.10.2025
Schweren Herzens kündigt Charlies Stalkerin Rose an, dass sie nach London ziehen wird. Bei Charlie stößt sie damit auf taube Ohren, denn der glaubt, dies sei nur wieder eines ihrer Spielchen. Als klar wird, dass Rose es ernst meint, stellt Charlie fest, dass ihn ihr Entschluss doch nicht so kalt lässt. Alan sucht online nach seiner Traumfrau. Er bläst sein Profil mächtig auf, und bald beißt der erste Fisch an. Als es zum Date kommt, erlebt Alan jedoch eine Überraschung.

