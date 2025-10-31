Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Auch junge Menschen sind mal verschleimt

ProSiebenStaffel 4Folge 16vom 31.10.2025
Auch junge Menschen sind mal verschleimt

Auch junge Menschen sind mal verschleimtJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 16: Auch junge Menschen sind mal verschleimt

21 Min.Folge vom 31.10.2025

Charlie und seine 24-jährige Freundin besuchen einen angesagten Club. Sie lädt auch Alan ein, sie zu begleiten und vor Ort eine Freundin von ihr zu treffen. Dort angekommen stellen die Brüder schockiert fest, dass sie in den Augen der beiden Frauen bereits alte Herren sind. Charlie stolpert daraufhin geradewegs in eine Lebenskrise. Er fühlt sich mit seinen 40 Jahren wie ein alter Mann. Besonders schlimm wird es, als er mit einem vermeintlichen Herzanfall im Krankenhaus landet ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 5 Staffeln und Folgen