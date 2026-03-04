Two and a Half Men
Folge 2: Wer ist Wod Katitten?
22 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6
Charlie fühlt sich mies, weil er die Hochzeit mit Mia abgesagt hat. Alan versucht, sich bei Charlie einzuschmeicheln, indem er seinen Bruder bekocht und ihm Geschenke macht. Schließlich ist er dafür verantwortlich, dass Charlie einen Rückzieher gemacht hat: Er wollte Alan nicht auf die Straße setzen, um mit Mia allein zu wohnen. Dies lässt er Alan kräftig spüren. Dann fällt Alan jedoch eines auf: Als er auszog, hat Charlie keinen Finger gerührt, um Mia zu kontaktieren.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Two and a Half Men
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen