Two and a Half Men

Die See ist eine harte Mutter

ProSiebenStaffel 4Folge 3vom 04.03.2026
Die See ist eine harte Mutter

Two and a Half Men

Folge 3: Die See ist eine harte Mutter

21 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6

Charlie will eine Surferin beeindrucken und versucht, seine nicht vorhandenen Surf-Fertigkeiten zu demonstrieren. Dabei ertrinkt er fast und kann gerade noch von einem Rettungsschwimmer per Reanimation gerettet werden. Danach ist Charlie nicht derselbe. Während seiner Bewusstlosigkeit ist ihm nämlich sein Vater erschienen, der ihn bat, sich um seine Mutter zu kümmern. Angesichts des schwierigen Verhältnisses zwischen Evelyn und ihm fühlt sich Charlie jedoch völlig überfordert.

