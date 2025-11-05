Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 1vom 05.11.2025
Folge 1: Ziege bleibt Ziege

20 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Jake kommt in die Junior High School. Bei Charlie und Alan ruft dies schlimme Erinnerungen an ihre eigene Schulzeit hervor. Vor allem Alan warnt Jake eindringlich vor den Schikanen seiner Mitschüler. Dabei jagt er seinem Sohn solche Angst vor der neuen Schule ein, dass der sich gar nicht erst hintraut und gleich den ersten Schultag schwänzt. Charlie und Alan kommen zu der Erkenntnis, dass man Problemen nicht immer aus dem Weg gehen kann.

