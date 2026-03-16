Flibber-Flabber-SchlabberJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 3: Flibber-Flabber-Schlabber
21 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Charlie hat genug davon, sich immer mit der gleichen Sorte von Frauen abzugeben. Deshalb lässt er sich zu einem gemeinsamen Abendessen mit seinem Bruder Alan, dessen Freundin Donna und deren Freundin Linda überreden. Charlie schafft es allerdings, dass er schon nach wenigen Minuten bei der attraktiven Richterin Linda unten durch ist. Er will die Niederlage jedoch nicht auf sich sitzen lassen. Mit zahlreichen Anrufen terrorisiert er Linda - die ihn kurzerhand verhaften lässt ...
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Two and a Half Men
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
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