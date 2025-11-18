Der Schwachkopf kriegt ein AutoJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 10: Der Schwachkopf kriegt ein Auto
21 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Evelyn hat sich in den Kopf gesetzt, Jake das College zu finanzieren und einen Ausbildungsfonds für ihn eingerichtet. Sie muss lange suchen, bis sie bei Jake eine Begabung entdeckt, für die sich eine Ausbildung lohnen würde - die kriegt man jedoch nicht auf dem College ... Der finanzielle Druck, Jake eine gute Bildung zu ermöglichen, ist von Alans Schultern genommen worden. Er beschließt, nicht mehr zu arbeiten ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen