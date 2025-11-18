Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Der Schwachkopf kriegt ein Auto

ProSiebenStaffel 6Folge 10vom 18.11.2025
Der Schwachkopf kriegt ein Auto

Two and a Half Men

Folge 10: Der Schwachkopf kriegt ein Auto

21 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Evelyn hat sich in den Kopf gesetzt, Jake das College zu finanzieren und einen Ausbildungsfonds für ihn eingerichtet. Sie muss lange suchen, bis sie bei Jake eine Begabung entdeckt, für die sich eine Ausbildung lohnen würde - die kriegt man jedoch nicht auf dem College ... Der finanzielle Druck, Jake eine gute Bildung zu ermöglichen, ist von Alans Schultern genommen worden. Er beschließt, nicht mehr zu arbeiten ...

Two and a Half Men
