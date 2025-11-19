Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Ein Sarg ist keine Sonnenbank

ProSiebenStaffel 6Folge 11vom 19.11.2025
Ein Sarg ist keine Sonnenbank

Two and a Half Men

Folge 11: Ein Sarg ist keine Sonnenbank

22 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Charlies bester Freund Andy stirbt, während die beiden zusammen auf Charlies Terrasse sitzen. Charlie lässt sich sofort auf Herz und Nieren durchchecken. Bis er das Ergebnis der Untersuchungen hat, versucht er, sich mit seinen Verwandten und Haushälterin Berta auszusöhnen, indem er ihnen Geschenke macht - nur Alan blickt in die Röhre. Während Andys Beerdigung hat Charlie eine Vision von seiner eigenen Leichenfeier ...

