Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Rührei

ProSiebenStaffel 6Folge 3vom 24.03.2026
Rührei

RühreiJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 3: Rührei

21 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

Charlie hat die Kochkunst für sich entdeckt und traktiert jeden im Haus mit Rührei-Variationen. Alan kann sich am Wochenende nicht um Jake kümmern, da er sich abwechselnd mit zwei Frauen trifft. Um sein Gewissen zu erleichtern, besticht er Jake mit 20 Dollar. Der organisiert sich daraufhin ein paar Flaschen Bier und betrinkt sich. Charlie warnt ihn vor weiterem Alkoholkonsum. Charlie warnt auch Alan, und zwar vor den Verwicklungen eines Dreiecksverhältnisses - leider vergeblich.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 6 Staffeln und Folgen