Two and a Half Men

Stark und durchsetzungsfähig

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 2vom 22.10.2025
Stark und durchsetzungsfähig

Folge 2: Stark und durchsetzungsfähig

20 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 6

Charlie leidet darunter, dass Alans Freundin Melissa ohne seine Zustimmung in dessen Zimmer eingezogen ist. Als Alan mit Melissa eine nicht angekündigte Party feiert, platzt ihm der Kragen. Da es ihm jedoch nicht gelingt, die ungebetenen Gäste rauszuwerfen, zieht er schmollend in ein Hotel. Alan spielt sich nun als Herr im Haus auf - und wird von Chelsea und Melissa kurzerhand rausgeworfen. Er sucht Zuflucht in Charlies Hotelzimmer ...

