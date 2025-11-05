Two and a Half Men
Folge 5: Der kleine Furzmeister
21 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Als Jake am Wochenende wieder einmal bei Alan und Charlie ist, geraten die beiden ständig aneinander und machen sich über ihn in der Öffentlichkeit lustig. Jake weigert sich daher, das Wochenende weiterhin bei seinem Vater zu verbringen. Alan gräbt sein altes Paartherapiebuch aus und macht mit Charlie die darin vorgeschlagenen Übungen, um ihre Beziehung zu verbessern. Die beiden glauben, sie hätten es geschafft und suchen Jake auf, um sich zu entschuldigen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Two and a Half Men
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen