Über Geld spricht man doch!

Tim Toupet, Hanka Rackwitz und Martin Semmelrogge

SAT.1Staffel 4Folge 2vom 20.01.2025
Folge 2: Tim Toupet, Hanka Rackwitz und Martin Semmelrogge

90 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12

Zwischen Ballermann-Auftritten, Yacht-Leben und den ganz alltäglichen Vater-Pflichten - Selfmade-Millionär Tim Toupet zeigt, wie das Leben eines Partyschlagerstars wirklich aussieht. Ex-TV-Maklerin Hanka Rackwitz möchte sich mit einem eigenen Foodtruck selbständig machen, und auf Mallorca kommt Schauspiellegende Martin Semmelrogge wegen diverser Schäden einer Stromüberspannung ins Schwitzen.

