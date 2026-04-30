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UFO-Theorien

UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: Pentagon

WELTFolge vom 30.04.2026
UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: Pentagon

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UFO-Theorien

Folge vom 30.04.2026: UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: Pentagon

42 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Trotz zahlreicher Beweise und Aussagen von Augenzeugen über UFOs hielt sich das US-Militär jahrzehntelang bedeckt. Doch die Ereignisse während einer Navy-Übung am 14. November 2004 änderten diesen Kurs: Die Piloten zweier Super-Hornets erhielten plötzlich den ungewöhnlichen Befehl, eine unmittelbare Bedrohung aus der Luft vor der Küste San Diegos abzufangen. Sie fanden ein kleines Flugobjekt über den brechenden Wellen vor. Es war zwölf Meter lang, weiß, glatt und oval.

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