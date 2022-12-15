Ugly Americans
Folge 11: Leonard muss sterben!
Leonards Zauberstab funktioniert nicht mehr richtig und sein Erzfeind Terry taucht auf. Mark bringt versehentlich Leonard um und verursacht, dass 500 kleine Leonards aus den Fleischfetzen der Leiche entstehen.
