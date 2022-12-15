Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ugly Americans

Comedy CentralStaffel 1Folge 11vom 15.12.2022
Folge 11: Leonard muss sterben!

22 Min.Folge vom 15.12.2022Ab 12

Leonards Zauberstab funktioniert nicht mehr richtig und sein Erzfeind Terry taucht auf. Mark bringt versehentlich Leonard um und verursacht, dass 500 kleine Leonards aus den Fleischfetzen der Leiche entstehen.

