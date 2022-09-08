Die Reise zum Mittelpunkt des TwayneJetzt kostenlos streamen
Ugly Americans
Folge 11: Die Reise zum Mittelpunkt des Twayne
21 Min.Folge vom 08.09.2022Ab 12
Weil er wieder gezündelt hat, soll der Serienbrandstifter Jerry weggesperrt werden. Aber Mark will es noch einmal mit einer Therapie für ihn versuchen. Bevor es dazu kommt, flüchtet der Ameisen-Mann Jerry durch Twaynes Nasenloch in dessen Körper.
Genre:Animation, Comedy, Horror
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central