Ugly Americans
Folge 14: Mark liebt Dick
21 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 12
Das gibt es nur im Big Apple und in dieser Animationsserie: Ein Zombie, ein Fantasy-Freak und ein ganz normaler Sozialarbeiter treffen in New York zusammen. Mark Lilly hat es nicht leicht. Sein Mitbewohner ist ein Untoter und die Chefin ein Dämon.
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Ugly Americans
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Genre:Animation, Comedy, Horror
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2: Comedy Central