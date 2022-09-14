Ugly Americans
Folge 15: Zombie-Stalking
21 Min.Folge vom 14.09.2022Ab 12
Als der größte Popstar des Landes sich in einen Zombie verwandelt, folgen Millionen ihrer treuen Fans diesem Beispiel. Mark freundet sich mit einem der neuen Zombies an und Randall ist gezwungen, sich mit seinen Eifersuchtsproblemen zu befassen.
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Ugly Americans
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Genre:Animation, Comedy, Horror
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2: Comedy Central